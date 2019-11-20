Trabzonspor'da neşeli idman

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara açık yapılan antrenmana, milli takımlarda bulunan Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Ahmet Cambaz, Alexander Sörloth'un yanı sıra sakatlığı bulunan Flip Novak ve Abdülkadir Ömür katılmadı.

Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı.

Öte yandan, Trabzonspor Borçka Futbol Okulunda eğitim gören genç sporcular antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyete ziyarette bulundu.

- Yusuf ve Cafer'e yumurtalı doğum günü kutlaması

Trabzonspor'da futbolcular Yusuf Sarı ile Cafer Tosun'a Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

Antrenmanın ardından 21 yaşına giren Yusuf Sarı ile 20 yaşına giren Cafer Tosun için pasta kesildi.

İki oyuncunun mumları üflemesinin ardından bordo-mavili futbolcular, saha kenarından getirdikleri unu takım arkadaşlarının kafasına döktü ve yumurta kırdı.