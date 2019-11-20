U-19 Milliler Elit Tur’da

Avrupa Şampiyonası Eleme Turu son maçında dün Bulgaristan ile karşılaşan U19 Milli Takımımız sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Antalya'da oynanan ve A Spor'dan canlı olarak ekrana gelen
karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Krastev'in
golüyle geriye düşen ay-yıldızlılar, 10. dakikada Atakan Gündüz'ün penaltı golüyle
skoru eşitledi: 1-1. Veysel Karani Ünal'ın 28. dakikada takımımızı öne geçirdiği gol aynı zamanda maçın da skoru oldu: 2-1.
1. Grup'taki diğer müsabakada ise Ermenistan ile Karadağ 3-3 berabere
kaldı. Bu galibiyetle 19 Yaş Altı Milli Takımımız 3'te 3 yaparak 9 puanla lider olarak Elit Tur'a yükseldi.
Elit Tur'da gruplarını lider bitirecek 7 takımın yanı sıra ev sahibi Kuzey İrlanda Temmuz 2020'de finallerde karşılaşacak.