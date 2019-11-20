Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > U-19 Milliler Elit Tur’da

U-19 Milliler ’da

’ı 2-1 mağlup eden Türkiye, grubunu namağlup lider tamamlayarak ’a yükseldi

Giriş Tarihi: 20.11.2019
U-19 Milliler Elit Tur’da
Avrupa Şampiyonası Eleme Turu son maçında dün Bulgaristan ile karşılaşan U19 Milli Takımımız sahadan 2-1 galip ayrıldı. Antalya'da oynanan ve A Spor'dan canlı olarak ekrana gelen karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Krastev'in golüyle geriye düşen ay-yıldızlılar, 10. dakikada Atakan Gündüz'ün penaltı golüyle skoru eşitledi: 1-1. Veysel Karani Ünal'ın 28. dakikada takımımızı öne geçirdiği gol aynı zamanda maçın da skoru oldu: 2-1. 1. Grup'taki diğer müsabakada ise Ermenistan ile Karadağ 3-3 berabere kaldı. Bu galibiyetle 19 Yaş Altı Milli Takımımız 3'te 3 yaparak 9 puanla lider olarak Elit Tur'a yükseldi. Elit Tur'da gruplarını lider bitirecek 7 takımın yanı sıra ev sahibi Kuzey İrlanda Temmuz 2020'de finallerde karşılaşacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
U-19 Milliler Elit Tur’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN