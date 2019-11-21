A Milli Takım’da primler dağıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Selim Soydan, A Spor'da açıklamalarda bulundu. Türk Telekom Stadyumu'nda çalınan Plevne Marşı'nı Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in belirlediğini söyleyen Soydan, "Şenol hoca korkunç derecede işine bağlı bir insan. Sahada çalınacak müzikler var ya, onlara bile kendisi karar veriyor. İzlanda maçında sahada çalınan müzikleri kendisi belirledi. Öylesine çalışkan bir insanla çalışıyorum" dedi. Grubunu 2. sırada tamamlayan Milli Takım'da futbolcuların primlerinin de dağıtıldığını belirten Soydan, "Primler dağıtıldı, gününde hem de. Hepsinin prim listesini de Şenol hoca yaptı, iş bitti. Hiç kimse de duymadı mesela" ifadelerini kullandı.EURO 2020'ye direkt katılan 20 ülke belli oldu. 4 bilet için 16 ülke mücadele edecek. Uluslar Ligi'nden gelen ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. Play-offlarda Bosna Hersek, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, K.İrlanda, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, İzlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Bulgaristan, İsrail, Macaristan ve Romanya yer alacak. 30 Kasım'daki kura çekiminde Türkiye 3. torbada yer alacak.İtalya, Belçika, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanyaFransa, Polonya, Danimarka, Hırvatistan, Hollanda, PortekizRusya, İsviçre, TÜRKİYE, Avusturya, İsveç, ÇekyaFinlandiya, Galler, Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ülkeEURO 2020'de bazı gruplarda yer alacak milli takımlar, ev sahibi ülkeler nedeniyle belli oldu. Netleşen eşleşmeler şöyle:İtalya. B GRUBU: Rusya, Danimarka.Hollanda. D GRUBU: İngiltere.İspanya. F GRUBU: Almanya.