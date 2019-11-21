Atiba takımla birlikte çalıştı

YILMAZ'IN

N'KOUDOU

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş ligde cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kondisyon ve taktik uygulamalar üzerinde durulan antrenman, ısınma ve istasyon koşuları, açma-germe hareketleriyle başladı. Pas, 5'e 2 top kapmanın yapıldığı antrenman, dar alanda kontrol pas, taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam etti. İdman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı bulunan Abdoulay Diaby takımdan ayrı koşu yaparken, Atiba Hutchinson ise takımla çalışmalara başladı.Sezon başından beri sakatlıklar nedeniyle siyah-beyazlı formayı sadece 6 maçta giyebilen Burak Yılmaz, Konyaspor maçı öncesi fizik olarak iyi duruma geldi. Milli maçların ardından hafif tempoda çalışan yıldız futbolcunun takımdaki gözdesi ise N'Koudou... Burak Yılmaz, "Onunla iyi bir ikili olduk. İnşallah o pasları, ben de golleri atacağım. Yeniden form tutmak için bir an önce üst üste goller atmaya ihtiyacım var. Bana büyük yardımı olacak" dedi.