A Milli Futbol Takımı'mızın hangi grupta ve hangi ülkelerle eşleşeceği merak ediliyor. UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 grup kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbaları açıkladı. Futbol severlerin gözleri ise eşleşmelerin belli olacağı grup kura çekiminde. Peki; EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ / TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ve A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinin play-off galipleri