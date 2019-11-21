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kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte

kura çekimi ne zaman yapılacak?” sorusu futbol severler tarafından araştırılıyor. Turnuvada mücadele etmeye hak kazanan ülkelerin eşleşeceği grupların belirleneceği kura çekimi ve Türkiye’nin muhtemel rakipleri merak ediliyor. Play-off’tan gelecek 4 takım haricinde şampiyonaya katılacak 20 takımın da belirlenmesi ile Türkiye’nin hangi torbada yer aldığı da açıklandı. Peki; yapılacak? İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri!

Giriş Tarihi: 21.11.2019 11:50
EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

A Milli Futbol Takımı'mızın hangi grupta ve hangi ülkelerle eşleşeceği merak ediliyor. UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 grup kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbaları açıkladı. Futbol severlerin gözleri ise eşleşmelerin belli olacağı grup kura çekiminde. Peki; EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ / TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ve A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinin play-off galipleri

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EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
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