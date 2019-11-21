Sporun gongu SABAH’la çalacak

Türk basınının öncü kuruluşu SABAH
Gazetesi, Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya yönelik başlattığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu
'nun (UFEF
) ikincisini bugün düzenliyor. Sarıyer'deki Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde bir gün sürecek olan organizasyon, 09.30'dan 17.00'ye kadar devam edecek.
Türk futbolunun marka değerini artırmayı hedefleyen zirve, bilgi ve bilinç üreterek kamuoyu yaratma amacıyla futbol dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek.
HER ŞEY KONUŞULACAK
Endüstriyelleşen ve evrensel bir imparatorluk haline gelen futbola yön veren aktörlerin yanı sıra, devletin ilgili kurumlarını ve yatırım yapan markaları buluşturan;
futbol ve iş dünyasını yakınlaştıran; ekonomi, yönetim, altyapı, pazarlama ve globalleşme gibi temel konuların tartışılacağı UFEF zirvesinde, bu yıl da futbola damga vurmuş isimler ve özel konuşmacılar ile tematik paneller yer alacak.
İŞTE KATILIMCILAR
MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU
(Gençlik ve Spor Bakanı)
NİHAT ÖZDEMIR
(Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı)
MEHMET SEPİL
(Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı)
HAKAN ATİLLA
(Borsa İstanbul Genel Müdürü)
SERVET YARDIMCI
(TFF Başkan Vekili ve Türkiye UEFA Temsilcisi)
ŞENOL GÜNEŞ
(A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü)
HÜSEYİN AYDIN
(Türkiye Bankalar Birliği Başkanı)
MAİTE VENTURA
(La Liga Orta Doğu Ofisi Direktörü)
GUİLLERMO HEREDİA
(La Liga Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Hindistan Müdürü)
SAOUD AL ANSARİ
(Katar 2022 Dünya Kupası Stadyumlar Direktör Vekili)
ATİBA HUTCHİNSON, UĞURCAN ÇAKIR, DEMBA BA
(Futbolcular)
ÖMER UZUN, BATUR ALTIPARMAK, AHMET BULUT
(Menajerler)
BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN: Futbol artık bir oyun değil!
Futbol artık milyar dolarların konuşulduğu, sürekli büyüyen, gelişen, toplumun her kesimince tartışılan, yeri geldiğinde yerden yere vurulan, göklere çıkartılan bir oyun haline geldi. Hatta şirketlerin ve ülkelerin güç gösterisi yaptıkları bir alan. Turkuvaz Medya da yayıncısı olduğu ve tüm kulüpleri kucaklayan Türkiye Kupası ile Türk futboluna yıllardır can suyu oluyor, ciddi anlamda maddi imkan sağlıyor.
Biz de SABAH
Gazetesi olarak futbol ekonomisine yön veren aktörlerle bir araya geliyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz ilk organizasyonda bunu başarıyla yaptık. İkincisi için de büyük bir emek harcadık.
Futbol dünyasının ve ekonominin çok değerli isimleri fikirlerini bugün bizimle paylaşacak. Tüm değerli katılımcılara yapacakları katkı için şimdiden teşekkür ederim.