Sporun gongu SABAH’la çalacak

BUGÜN NELER OLDU

Türk basınının öncü kuruluşuGazetesi, Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya yönelik başlattığı'nun () ikincisini bugün düzenliyor.Türk futbolunun marka değerini artırmayı hedefleyen zirve, bilgi ve bilinç üreterek kamuoyu yaratma amacıyla futbol dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek.Endüstriyelleşen ve evrensel bir imparatorluk haline gelen futbola yön veren aktörlerin yanı sıra,futbol ve iş dünyasını yakınlaştıran; ekonomi, yönetim, altyapı, pazarlama ve globalleşme gibi temel konuların tartışılacağı UFEF zirvesinde, bu yıl da futbola damga vurmuş isimler ve özel konuşmacılar ile tematik paneller yer alacak.(Gençlik ve Spor Bakanı)(Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı)(Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı)(Borsa İstanbul Genel Müdürü)(TFF Başkan Vekili ve Türkiye UEFA Temsilcisi)(A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü)(Türkiye Bankalar Birliği Başkanı)(La Liga Orta Doğu Ofisi Direktörü)(La Liga Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Hindistan Müdürü)(Katar 2022 Dünya Kupası Stadyumlar Direktör Vekili)(Futbolcular)(Menajerler)Futbol artık milyar dolarların konuşulduğu, sürekli büyüyen, gelişen, toplumun her kesimince tartışılan, yeri geldiğinde yerden yere vurulan, göklere çıkartılan bir oyun haline geldi. Hatta şirketlerin ve ülkelerin güç gösterisi yaptıkları bir alan.Biz deGazetesi olarak futbol ekonomisine yön veren aktörlerle bir araya geliyoruz.Futbol dünyasının ve ekonominin çok değerli isimleri fikirlerini bugün bizimle paylaşacak.