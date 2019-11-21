Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yine A Spor’da

PROGRAM ŞÖYLE:
3 ARALIK SALI:
13.00 Fatih Karagümrük- Göztepe (Vefa), 14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Keçiörengücü (Yeni Malatya), 16.30 A.Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları), 18.30 Esenler Erokspor-DG Sivasspor (Esenler), 20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker).
4 ARALIK ÇARŞAMBA:
13.00 Hekimoğlu Trabzon-M.Başakşehir (Vakfıkebir İlçe), 13.45 Eyüpspor-Antalyaspor (Stadı açıklanmadı), 14.30 Kasımpaşa-Van Spor FK (Recep Tayyip Erdoğan), 16.30 BB Erzurumspor-Bursaspor (Kazım Karabekir), 18.30 Altay-Trabzonspor (İzmir Atatürk), 20.45 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom).
5 ARALIK PERŞEMBE:
13.00 Kırklareli-Gaziantep FK (Atatürk), 14.30 İM Kayserispor-Manisa FK (Kadir Has), 16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk), 18.30 Ç.Rizespor- Yılport Samsunspor (Çaykur Didi), 20.45 Beşiktaş- Anagold 24Erzincanspor (Vodafone Park).