Caleb Ekuban’ın gözü Galatasaray’da!

Sezon başından beri sakatlıklarla uğraşan Trabzonspor eksiklerine kavuşuyor. 11 Eylül'de yapılan idmanda Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak tarak kemiğinde kırık oluşan Caleb Ekuban'ın gelecek hafta Galatasaray maçıyla sahalara dönmesi hedefleniyor. Sakatlığını tamamen atlatan ancak henüz takımla çalışmalara katılmayan Ekuban'ı yarın Ankaragücü ile oynanacak maçın kadrosuna almayı düşünmeyen teknik direktör Ünal Karaman, özel bir programla golcü futbolcuyu G.Saray maçına hazırlamayı planlıyor. 21 kişilik maç kadrosuna alınmasına kesin gözüyle bakılan Ganalı yıldızın takıma dönüşü ile Trabzonspor'un hücum hattı da güçlenecek.

BİLETLER 1 DAKİKADA TÜKENDİ

Trabzonspor'un ligde yarın Başkent'te oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasının biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Gelen bilgilere göre sadece 1100 biletin saat 11.03'de satışa çıkarıldığı öğrenilirken, bunların tükenmesi 1 dakika sürdü. Passolig'in sitesinde bilet almak için adeta nöbet tutan bordo-mavili binlerce taraftar, "Bilet mevcut değil" uyarısı ile karşılaşınca büyük üzüntü yaşadı.

DERSİMİZ ANKARAGÜCÜ

Trabzonspor. Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün taktik idmanı ile sürdürdü. Sakatlıkları süren Novak ve Abdülkadir Ömür idmana katılmadı. Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.

TRABZONSPOR'UN BORCU 828 MİLYON TL

TRABZONSPORrabzonspor, 30 Kasım'da yapılacak olan mali genel kurul öncesi yönetim kurulu faaliyet raporunu duyurdu. Bordo-mavililer, 31 Ekim 2019 itibariyle net borcun 828 milyon 916 bin 509 TL olduğunu açıkladı. Ayrıca oyuncuların ve personelin bütün ödemelerinin yapıldığının da altı çizildi. Raporda yönetimin sermaye artırımı ve sponsorluklarla 200 milyon lira tutarında kaynak bulduğu ve sezonun 5 aylık bölümünde de 140 bin forma satışı ile rekor kırıldığı belirtildi.