Devre arasında forvet müjdesi

BEŞIKTAŞ adına UFEF zirvesine katılan Asbaşkan Emre Kocadağ forvet transferi için kolları sıvadıklarını itiraf etti. Eksik bölgelere takviye yapacaklarını söyleyen Kocadağ, "Gönlümüzden eksik bölgelere transfer yapmak geçiyor. Hocamızın da bunlarla alakalı talepleri olacaktır. Bizim yönetimimizde de transferden sorumlu yönetici var. Forvet transferi olabilir. Devre arasındaki pozisyonumuz da önemli. Nasıl gireceğiz, devam edeceğiz. Bu planlamayı yaparız. Aboubakar ile sezon başında ilgili yaşanan dönemleri bilmiyorum. Şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre" dedi.

Liverpool ile masadayız

"BU sene Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kendisi değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Biz onun kalmasını isteriz. Bunu tabii ki zaman ve şartlar belirler. Ancak biz kulübü Liverpool ile görüşüp bonservisini almak istiyoruz."