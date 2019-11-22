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Emre Belözoğlu'nun hayali

'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu: “Benim bir hayalim var. Fenerbahçe’nin parçası olarak yaşamak. Doğru yapılanma ile bunun mümkün olduğunu düşünüyorum” dedi.

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Emre Belözoğlu'nun hayali Avrupa şampiyonluğu

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, hayalinin Fenerbahçe ile Avrupa şampiyonluğu yaşamak olduğunu söyledi. Milli Takım gibi Fenerbahçe'nin de ayağa kalkmasının zamanının geldiğini söyleyen Emre şöyle konuştu:

HAVAMIZ İYİ

"Milli Takım'ı çok önemsiyoruz. Hepimizin takımı ancak F.Bahçe'yi de önemsiyoruz. Bu yıl yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak iyi bir hava yakaladık. Bunun meyvelerini inşallah sezon sonunda alacağız." Emre F.Bahçe'deki futbol sonrası planları içinse "Henüz kafamda belirlediğim bir şey yok ancak futbol sonrasında Fenerbahçe'de yine görev almak istiyorum" dedi ve şöyle devam etti:

ÖNCE YAPILANMA

"Doğru bir yapılanma ile bir Türk kulübünün Avrupa Şampiyonluğu yaşayabileceğine inanıyorum. Benim bir hayalim var: F.Bahçe'nin parçası olarak Avrupa Şampiyonluğu görmek. Şu anda bir hayal olarak görülebilir ancak doğru hamlelerle bunun mümkün olduğunu düşünüyorum."

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Emre Belözoğlu'nun hayali Avrupa şampiyonluğu
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