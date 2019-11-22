EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşen takım tek maç eleme usulüne göre karşılaşacaklar. 26 Mart 2019 tarihinde oynanacak yarı finalde maçalarında rakiplerini eleyen ülkeler, final müsabakasında turnuvaya katılmak için mücadele edecek.

Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:

A GRUBU

İzlanda-Romanya

Bulgaristan-Macaristan

B GRUBU

Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti

C GRUBU

İskoçya – İsrail

Norveç - Sırbistan

D GRUBU

Gürcistan-Belarus

Kuzey Makedonya-Kosova