EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşen takım tek maç eleme usulüne göre karşılaşacaklar. 26 Mart 2019 tarihinde oynanacak yarı finalde maçalarında rakiplerini eleyen ülkeler, final müsabakasında turnuvaya katılmak için mücadele edecek.
Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:
A GRUBU
İzlanda-Romanya
Bulgaristan-Macaristan
B GRUBU
Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti
C GRUBU
İskoçya – İsrail
Norveç - Sırbistan
D GRUBU
Gürcistan-Belarus
Kuzey Makedonya-Kosova