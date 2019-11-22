Falcao, Van Persie değil

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'ndaki "Türkiye Transfer Piyasası"
adlı oturuma katılan menajer Ahmet Bulut, gündemden düşmeyen Galatasaraylı Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu: "Aldığı rakam abartı değil. Sneijder ve Drogba'dan fazla değil.
Monaco'da daha fazla alıyordu. Galatasaray'ın avantajı Şampiyonlar Ligi'nde oynamasıydı. Valencia ve Sevilla da istiyordu. Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'na gitmek için ve bir de taraftarlar için Galatasaray'ı istedi.
Çocuk müzmin sakat değil. Falcao, bence 2-3 hafta sonra döner. Falcao, bir Van Persie değil, buraya sakat gelmedi."
İLK KEZ KAZIK YEDİM, EMRE'Yİ 3 BÜYÜKLERE VERMEM!
Bulut eski başkan Dursun Özbek'i de eleştirdi: "Galatasaray başkanı söz verdiği zaman tutmalı. Ona 3 iş yaptım. Bruma'yı 15 milyon Euro'ya sattım. Sonra Feghouli ve Belhanda'yı getirdim 'haftaya mukavele yaparız.' diye diye seçime gitti.
Kaybetti. Mustafa Cengiz göreve gelince, 'Senin gibi bir profesyonel, nasıl mukavele alamadı.' dedi. Ben de 'Karşımdaki Galatasaray başkanı, Langaspor'un değil.'
dedim. İlk defa orada kazık yemiştim." Bulut, menajerliğini yaptığı Kayserispor'un 15 yaşındaki golcüsü Emre Demir'le ilgili ise "3 büyük kulübe verirsem Avrupa'ya satamam. Çocuk benim malım değil, hakkını kollamak için şartları zorlarım"
diye konuştu.
ÖMER UZUN:
"Futbolcuları biz buluyoruz, bazen onlar bize geliyor. Oyuncularla sözleşmemiz süresince iletişimimiz devam ediyor. Kulüplerimiz sabır göstermeyi bilmiyor. Çağlar Söyüncü, Freiburg'a gittiğinde hatalar yaptı, penaltılar yaptı ama ısrar ettiler. Bu noktaya geldi. Biz de bu maalesef yok."
BATUR ALTIPARMAK:
"Yabancı sınırına karşı değilim ancak U21'den alt yaşlardan oyuncularımıza değer vermemiz gerekir. Son 5 yılda Türkiye'ye 750 yabancı geldi, 500 yabancı ayrıldı. Villareal kulübü daha anlaşma biter bitmez evrakları imzalayıp gönderiyor siz de imzalayın diye, biz de ise imzayı almak için uğraşıyoruz."