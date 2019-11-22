Falcao, Van Persie değil

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'ndakiadlı oturuma katılan menajer Ahmet Bulut, gündemden düşmeyen Galatasaraylı Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu:Monaco'da daha fazla alıyordu. Galatasaray'ın avantajı Şampiyonlar Ligi'nde oynamasıydı.Çocuk müzmin sakat değil. Falcao, bence 2-3 hafta sonra döner. Falcao, bir Van Persie değil, buraya sakat gelmedi."Bulut eski başkan Dursun Özbek'i de eleştirdi: "Kaybetti. Mustafa Cengiz göreve gelince, 'Senin gibi bir profesyonel, nasıl mukavele alamadı.' dedi. Ben de 'dedim. İlk defa orada kazık yemiştim." Bulut, menajerliğini yaptığı Kayserispor'un 15 yaşındaki golcüsü Emre Demir'le ilgili isediye konuştu."Futbolcuları biz buluyoruz, bazen onlar bize geliyor. Oyuncularla sözleşmemiz süresince iletişimimiz devam ediyor. Kulüplerimiz sabır göstermeyi bilmiyor. Çağlar Söyüncü, Freiburg'a gittiğinde hatalar yaptı, penaltılar yaptı ama ısrar ettiler. Bu noktaya geldi. Biz de bu maalesef yok.""Yabancı sınırına karşı değilim ancak U21'den alt yaşlardan oyuncularımıza değer vermemiz gerekir. Son 5 yılda Türkiye'ye 750 yabancı geldi, 500 yabancı ayrıldı. Villareal kulübü daha anlaşma biter bitmez evrakları imzalayıp gönderiyor siz de imzalayın diye, biz de ise imzayı almak için uğraşıyoruz."