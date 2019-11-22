Süper Lig 12. Hafta karşılaşmaları kapsamında Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig 12. Hafta Galatasaray Başakşehir karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;