Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milli araya, aldığı iki galibiyetle giren Galatasaray, Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik Club Brugge maçı öncesinde moral arayan sarı kırmızılılar, sahasında rakibini yenilgiye uğratarak iç sahadaki performansını sürdürmek istiyor. Öte yandan, Medipol Başakşehir de iyi giden formunu devam ettirerek Türk Telekom Stadyumu'ndan puan ya da puanlar çıkartmak için sahada yer alacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaşırken futbolseverlerin de Galatasaray Başakşehir maçının ne zaman, saat kaçta olacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı konusundaki araştırmaları artış gösterdi.

GALATASARAY MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, bugün saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Ömer, Adem Büyük

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet, Visca, İrfan, Guldbrandsen, Crivelli

GALATASARAY SON 2 MAÇTA NEFES ALDI

Galatasaray, Süper Lig'de son 2 haftada elde ettiği galibiyetlerle girdiği olumsuz havayı dağıttı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 1 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip, kötü başladığı Süper Lig'de ise son 2 haftayı 6 puanla kapattı.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, 10. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u, 11. haftada ise deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0'lık skorlarla yenerek zirve yarışına ortak oldu.

İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 41 lig maçında mağlup olmadı.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 41 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

SAKATLIKLARDAN YANA BAŞI BELADA

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle ideal kadrosunu kurmakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımda uzun süreli aşil tendonundan sakatlığı bulunan ve İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao bir süre daha formasından uzak kalacak.

Milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel ve Christian Luyindama'nın durumları belirsizliğini koruyor.

Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Florin Andone'nin de sakatlıkları sürüyor.

KRİTİK CLUB BRUGGE MAÇI ÖNCESİ MORAL ARIYOR

Galatasaray, taraftarının önünde güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maça moralli çıkmak istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ün yanı sıra Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, 4. hafta maçlarının ardından gruptan çıkma şansını kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, 26 Kasım Salı günü İstanbul'da ağırlayacağı Club Brugge'ü mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi ümitlerini sürdürmeye çalışacak.

BELHANDA VE BABEL CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ile Ryan Babel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Galatasaray'ın tüm lig maçlarında forma giyen Hollandalı hücum oyuncusu Babel ile ligde 7 karşılaşmaya çıkan Faslı Belhanda, gördükleri üçer sarı kartla ceza sınırına geldi.

Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun da Medipol Başahşehir maçında forma giymesi beklenmiyor. Durumları maç saatinde netleşecek futbolcular, kadroda yer almaları ve sarı kart görmeleri halinde 13. haftadaki Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR 23. RANDEVUDA

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 11'ini Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'nda 33. haftada yapılan kritik maçı 2-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY, SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.