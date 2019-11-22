Manchester City, rekor ciro açıkladı: 693 milyon dolar

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İngıltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, tarihi bir ciro açıkladı. City tarafından açıklanan resmi rakamlara göre, 2018-19 sezonunda İngiliz kulübü 693 milyon dolarlık ciro elde etti. Kulüp tarihinin en başarılı cirosu olarak kayıtlara geçen bu durum, rekor olarak lanse edildi. City, Şeyh Mansur döneminde üst üste 11 yılda da ekonomik anlamda ilerleme sağladı. Geçen yıla göre de kulübün cirosunun yüzde 20 arttığı aktarıldı. Manchester City, geçen sezon Premier Lig, Lig Kupası ve Federasyon Kupası'nı kazanmıştı.