Mustafa Cengiz: Biz salak değiliz, sakat almadık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, SABAH'ın düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılanlar arasındaydı. Cengiz'in sorulara verdiği yanıtlar ise gündeme damga vurdu. Sakatlığı sonrasında hem yönetim hem de Falcao eleştiri yağmuruna tutulurken başkan Cengiz, oyuncusuna sahip çıktı ve şunları söyledi: "Falcao para için gelmedi, futbol tutkusu nedeniyle geldi. Aşil tendonunda hiç olmayan yerde ödem ve iltihap oluştu. Doktorlar, 'En az iki yıl daha oynamak istiyorsan bu ödem gitmeli' dediler. Falcao düzelecek. Kimse salak değil, biz de değiliz! Falcao sakat gelmedi. Biz bazıları gibi önce imza attırıp sonra sağlık kontrolüne sokmayız! Daha önce de Real Madrid ve A.Madrid istemişti ama biliyorsunuz o, Galatasaray'ı seçti. Falcao, Türk futboluna ve Galatasaray'a hizmet edecek. Dönüşü fazla sürmez, oyuncumuz Trabzonspor karşılaşmasına inşallah yetişir."

'KAYYUMDAN KURTARDIK'

"BIZ buraya kazık dikmedik! Beni başarısız olduğumda kimse tutamaz, ben kendim giderim. Biz 147 milyon Euro zarardan reel kârlara geçtik. 5 yıl zarar eden Sportif A.Ş'yi kayyumdan kurtardık. Tarihi konularla uğraşıyoruz, seçime gitmek Galatasaray'a zarar verir. Benim Galatasaray ile ilgili yapacağım çok iş var. 2 yılda 3 seçim olur mu? Sanki Galatasaray çökmüş, kaos var, devamlı seçim isteniyor. Bunu anlamıyorum. Şu anda bizim gündemimizde seçim yok."

Fatih hoca ile gülüyoruz…

"FLORYA'DA hocamız Fatih Terim ile problem yaşadığım iddiaları doğru değil. Böyle bir şey olduğu anda bunu inceden lafta sokuşturmayız. Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik. Çocukluk aşkımızın peşindeyiz. Florya ile bir sorunumuz yok. Hocayla (Fatih Terim) daha dün düğündeydik. O da gülüyor biz de gülüyoruz bu duruma."

288 MILYON LIRA VERGI ÖDEDIK

"GÖREVE geldiğimiz günden bu yana ödediğimiz vergi 288 milyon TL, yapılandırdığımız vergi ise 180 milyon TL. Vergi ödemezseniz borçsuzluk kağıdı alamaz ve transfer yapamazsınız. Hükümet müthiş bir karar aldı. Bu ödenen vergilerin belirli bir bölümünün amatörlere ayrılmasına karar verildi. Biz burada 1700'e yakın sporcuya katkıda bulunmaya çalışıyoruz."