Son dakika haberi: Berna Gözbaşı, Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı oldu

Kayserispor Kulübü, 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesinde yönetim kurulu üyesi Berna Gözbaşı'nın geçici başkanlık görevine getirildiğini açıkladı. Genel kurulda yapılacak seçimde başkanlığına adaylığını daha önceden açıklayan Gözbaşı'nın şehrin tüm dinamiklerinin ittifakıyla ve desteğiyle bu açıklamayı yaptığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Gelinen noktada halen kulüp başkanlığı görevimizi yöneten Sayın Hamdi Elcuman büyük bir jest yaparak yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş, yönetim kurulumuz oy birliğiyle Sayın Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı olarak seçmiştir. Kendisine yapılacak genel kurulumuzdaki adaylığında başarılar diliyoruz."

Süper Lig tarihinin ilk kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı

Başkan adaylığını bugün açıklamıştı

Gözbaşı, başkanlığa adaylığını bugün açıklamıştı. Gözbaşı, ilk etapta 30 Kasım'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula kadar başkan olarak görev alacak, sonrasında ise genel kurul üyelerinin oylarını alması durumunda Kayserispor'un başkanı olarak görevine devam edecek.

Kulüp tesislerinde yapılan toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Beldiye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, İstikbal Mobilya Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir ve kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yaşanan gelişmelerin üzerine Hamdi Elcuman, yönetim kurulu başkanlığından istifa etti. Elcuman'ın istifasının ardından ise toplantı yapan yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı olarak seçti. Berna Gözbaşı, 30 Kasım'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula kadar başkan olarak görev alacak, sonrasında ise genel kurul üyelerinin oylarını alması durumunda Kayserispor'un yeni başkanı olarak görevine devam edecek.

Gözbaşı, bugün kulüp tesislerinde yaptığı basın açıklamasında şehrin ileri gelenleri ve Kayserispor'da başkanlık yapmış isimlerin isteği üzerine aday olduğunu söylemişti. Kendisi için çok değerli bir görev olacağını belirten Gözbaşı, "Bugüne kadar değişik görevler aldım ama bir Süper Lig takımının başkanlığı görevi çok onurlu bir görev. Biliyorsunuz ki Erol Bedir'in başkanlık yaptığı dönemde başkan yardımcılığı ve başkan danışmanlığı gibi farklı görevler yapmıştım." ifadelerini kullanmıştı.

Erol Bedir'den sonra göreve gelen yönetimin olağanüstü kongre kararı aldığını hatırlatan Gözbaşı, sözlerini şu şekilde noktalamıştı:

"Şehrimizin büyükleri ve eski başkanlarının üzerinde birleştiği isim ben oldum. Onların teveccühleriyle aday oldum. Şehrimizin en değerli markası olan Kayserispor'u daha iyi yere getirmek için iş hayatımda olduğu gibi yine mücadele edeceğim. Bu mücadelede yalnız olmayacağımı biliyorum. Şehrin, taraftarın, basının herkesin desteğini bekliyoruz. Daha güzel günlerde daha güzel haberlerle birlikte olacağız."

KAYSERİSPOR'A KADIN BAŞKAN ADAYI: BERNA GÖZBAŞI