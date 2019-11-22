Süper lig’deki futbolcuların vergi oranları arttırıldı

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Genel Kurulu'nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi. Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılıyor. Buna göre Süper Lig'de forma giyen futbolcuların vergileri yüzde 20'ye yükseltildi. Mevcutta sözleşmesi bulunan sporcular için bu sözleşmenin bitimine kadar gelir vergisi yüzde 15 olacak. 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla yapılan sözleşmelerde kesinti yüzde 20 olarak uygulanacak. Ayrıca spor hakemlerine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenleme, basketbol ve voleybol dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç, amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerle sınırlandırılıyor.