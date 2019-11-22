UEFA’nın gözbebeği İstanbul

BUGÜN NELER OLDU

UEFA yönetim kurulu üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili"10 ay içinde UEFA tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapmış oluyor. Sezon Vodafona Park'ta Süper Kupa finaliyle başladı, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ile son bulacak.Olimpiyat Stadı UEFA kriterlerine uygun hale getiriliyor. UEFA'ya garanti vermiştik. Her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Sayesinde yenileme sürecini hızlandırdık. Stat, 1 Mart'ta hazır olacak. Açılış maçını milli takıma uygun olursa onlarla yapmak istiyoruz.