UEFA’nın gözbebeği İstanbul

UEFA yönetim kurulu üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'dan öne çıkan başlıklar:
"10 ay içinde UEFA tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapmış oluyor. Sezon Vodafona Park'ta Süper Kupa finaliyle başladı, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ile son bulacak. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak 90-100 hakem ve 50 personel İstanbul'u merkez olarak kullanacak.
Olimpiyat Stadı UEFA kriterlerine uygun hale getiriliyor. UEFA'ya garanti vermiştik. Her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Sayesinde yenileme sürecini hızlandırdık. Stat, 1 Mart'ta hazır olacak. Açılış maçını milli takıma uygun olursa onlarla yapmak istiyoruz. Gelecek dönemde stadın üstünü kapatarak burayı milli takım stadı yapmayı düşünüyoruz."