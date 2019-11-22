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Yanal’ın sürprizi var

’nin tecrübeli teknik adamı, golcü futbolcu Vedat Muriqi’in sakatlığında 4-6-0 taktiğini de planları arasına aldı

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Yanal’ın sürprizi var
Lıgde Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile Kruse'nin sakatlıkları forvette büyük sıkıntı doğurdu. Genel beklenti Mevlüt Erdinç'in Vedat'ın yerine 11'de oynaması ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın kafasında başka plan var. Yanal, cezalı Isla'nın yerine sağ beke Ozan'ı çekerken, takımı forvetsiz 4-6-0 oynatmayı da düşünüyor. Buna göre F.Bahçe'nin sahaya Altay - Ozan, Zanka, Serdar, Hasan Ali - Dirar, Gustavo, Emre, Rodrigues - Deniz ve Moses 11'i ile çıkması muhtemel...
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Yanal’ın sürprizi var
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