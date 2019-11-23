Aslan yere serildi

BABEL

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda ligde 41 maçlık yenilmezlik serisine Medipol Başakşehir son verdi., Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Adem Büyük gibi yedeklerin zorunluluktan ilk 11 çıktığı Galatasaray'da dinamizm vardı ama kalite yoktu., Türk Telekom Stadı'nda 4 merkez orta sahaile pozisyon vermeyen Ersun Yanal'dan kopya çekip maça orta sahadadörtlüsü ile başladı ve Galatasaray'ı kilitledi.45 dakikanın en net pozisyonunu Crivelli bulurken,dengeyi Mahmut-Gulbrandsen değişikliği bozdu. Aslan'ın en iyisi olan Lemina'nın kaptırdığı topu süren İrfan Can jeneriklik asist yaptı, Mariano'nun arkasına doğru koşuyu yapan Gulbrandsen de golü attı.G.Saray'ın eski futbolcusu Okan Buruk, eski takımını üzmeye devam ediyor. Okan Buruk, Akhisarspor'u çalıştırırken kupada 2-0 yendiği sarı-kırmızılılardan Rize'nin başındayken de 2-2 ile bir puan almıştı. Buruk, ligde ise G.Saray'ı ilk kez dün yenerken Ali Sami Yen'de Cimbom'a karşı son 3 maçında da mağlup olmadı...Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yenilginin ardından önemli itiraflarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının satır başları şöyle: "Gole kadar iyi mücadele edip, iyi oynadığımız düşüncesindeyim.Sakat oyuncular bizi bazı şeylere mecbur ediyor.Sıfır bonservisle alınabilecek, isim olarak iyi oyuncular aldık. 3 kulvarda götürebilmeye müsait bir kadro muyuz, şu anda öyle gözükmüyor açıkçası.Maçı 35 bin G.Saraylı izlerken 90 dakika sonunda ise tepkiler vardı. Taraftarın protestolarının ardından Babel, Donk ve Ömer Bayram kale arkasındaki tribünlere özür için gitti. Ancak taraftarın tepkisi bu üç oyuncuya yöneldi ve bu protestonun ardından üçlü direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.Maçın tek golünü atan Gulbrandsen "Galatasaray taraftarları maç boyunca susmadı. Sadece gol attığım an tüm stat sustu. Bu müthiş ve tarif edilemez bir duygu" dedi.Milli takımdan sakatlığı nedeniyle erken dönen Babel, maç öncesinde sakatlık yaşadı. Isınırken ağrı hisseden ve soyunma odasına giden Hollandalı oyuncu tedavi sonrasında ilk 11'deki yerine döndü. 3. dakikada M.Topal'a müdahalesi sonrasında sarı kart gören Babel, Trabzon maçında cezalı duruma düştü