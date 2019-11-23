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'ta için zorlu pazarlık

yönetimi, 25 yaşındaki on numara 'ı ara transferde renklerine bağlamak için 750 bin Euro’yu gözden çıkardı. Yiğido ise 2017’de bedavaya aldığı oyuncu için 1 milyon Euro istiyor.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 23.11.2019
Beşiktaş'ta Mert Hakan Yandaş için zorlu pazarlık

TFF 2. Lig'de Menemenspor forması giyerken, 2017'de Sivasspor'a bonservissiz giden Mert Hakan Yandaş şimdi Süper Lig'de transferin gözdesi oldu. Bu sezon Demir Grup Sivasspor forması ile sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Trabzonspor, Galatasaray ile birlikte Avrupa'dan da kulüplerin gündemine giren 25 yaşındaki Mert Hakan için Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da büyük ısrarı olduğu öğrenildi.

FARK ŞU ANDA 250 BİN EURO

Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu ara transferde almak isteyen Beşiktaş yönetimi, girişimlerini sıklaştırdı. On numara mevkiinde oynayan Mert Hakan'ın da Beşiktaş'a sıcak bakmasını koz olarak kullanan siyah-beyazlılar, bu transferi 750 bin Euro'ya bitirmek istiyor. Demir Grup Sivasspor cephesi ise kapıyı 1 milyon Euro'dan açtı. İki kulüp arasında yoğun pazarlıkların sürdüğü de ifade edildi.

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Beşiktaş'ta Mert Hakan Yandaş için zorlu pazarlık
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