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Cenk Tosunlu , evinde kayıp! - Everton 0 - 2 (MAÇ SONUCU)

13. hafta maçları kapsamında evinde ağırladığı 'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. İşte maçın detayları...

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 23.11.2019 22:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 22:55
Cenk Tosunlu Everton, evinde kayıp! - Everton 0 - 2 Norwich City (MAÇ SONUCU)

Milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı maçta Everton, evinde Norwich City'e 2-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Everton, evinde Norwich City'e 2-0 kaybetti. Milli oyuncu Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı ve 90 dakika forma giydiği mücadelenin ilk yarısında Everton, etkili bir oyun sergilemesine rağmen golü bulamadı. İkinci devrede oyuna ortak olan Norwich, 54. dakikada Centwell ile 1-0 öne geçti. Dennis Srbeny, 90+2. dakikada attığı golle durumu 2-0'a getirirken, aynı zamanda müsabakanın da skorunu belirledi.

Ligde 14 puanla 15. sırada yer alan Everton, gelecek hafta Çağlar Söyüncü'nün top koşturduğu Leicester City'e konuk olacak.

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Cenk Tosunlu Everton, evinde kayıp! - Everton 0 - 2 Norwich City (MAÇ SONUCU)
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