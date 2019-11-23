Çiçeklerle karşılandı

Beşiktaş, bugün oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı için gittiği Konya'da coşkuyla karşılandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, teknik heyet ve 21 kişilik futbolcu kafilesi, havalimanında siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör Avcı'ya çiçek ile birlikte çeşitli hediyeler takdim etti.
Burak Yılmaz'a ise çıkışta bir grup taraftar 'Hırsız'
diye bağırdı. Burak bunun üzerine kendisine verilen çiçeği bu taraftarların önüne bıraktı. Bu hareketin ardından protestocu taraftarlar sustu...