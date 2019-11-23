Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Çiçeklerle karşılandı

Çiçeklerle karşılandı

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Çiçeklerle karşılandı
Beşiktaş, bugün oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı için gittiği Konya'da coşkuyla karşılandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, teknik heyet ve 21 kişilik futbolcu kafilesi, havalimanında siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör Avcı'ya çiçek ile birlikte çeşitli hediyeler takdim etti. Burak Yılmaz'a ise çıkışta bir grup taraftar 'Hırsız' diye bağırdı. Burak bunun üzerine kendisine verilen çiçeği bu taraftarların önüne bıraktı. Bu hareketin ardından protestocu taraftarlar sustu...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiçeklerle karşılandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN