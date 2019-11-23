Çiçeklerle karşılandı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş, bugün oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı için gittiği Konya'da coşkuyla karşılandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, teknik heyet ve 21 kişilik futbolcu kafilesi, havalimanında siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Taraftarlar, futbolcular veBurak Yılmaz'a ise çıkışta bir grup taraftardiye bağırdı. Burak bunun üzerine kendisine verilen çiçeği bu taraftarların önüne bıraktı.