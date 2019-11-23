Eksiklere rağmen Belhanda kulübede

RODRİGUES

BUGÜN NELER OLDU

Başakşehir karşısında kadroyu gençlerle takviye eden Terim'in iki yıldızını kullanmaması dikkat çekti. Belhanda'ya üst üste 3. kez görev vermeyen Terim, Nzonzi'yi de kulübede tuttu. Sakat Muslera'nın yerine Okan Kocuk ilk kez resmi maçta G.Saray forması giyerken, yedek kaleci Batuhan (20) ile stoper Emin Bayram (16) da yedekler arasındaydı.Galatasaray adına ayakta kalan isimlerden olan Ömer Bayram, "Biz büyük camiayız. Geçen sezon da böyle bir dönem olmuştu ama sonra şampiyon olduk. Birbirimize inanarak yolumuza devam etmeliyiz. Karamsar olmaya gerek" yorumunu yaptı.Geçtiğimiz sezon 9 milyon Euro'ya G.Saray'dan Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad ekibine transfer olan Garry Rodrigues için 5 milyon Euro'luk taksit hâlâ ödenmedi. Oyuncu kiralık olarak F.Bahçe'ye gelirken sarı-kırmızılılar da FIFA'ya başvurdu. FIFA, Al İttihad kulübünü uyarıp G.Saray'ın parasının bir an önce ödenmesi ültimatomunu verdi.Üç sezon Galatasaray forması giyen, Oz Büyücüsü lakaplı Harry Kewell dün yeniden sarı-kırmızılı taraftarların önündeydi. Yönetim tarafından maç öncesinde plaket verilen Avustralyalı sporcuya taraftar da tezahüratlarla destek verdi.41 maç sonra G.Saray'ı evinde deviren Okan Buruk şöyle konuştu: "Başakşehir'in hedeflerini sürdürmek istiyoruz. Lider olduk ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Fatih hoca, benim için çok değerli. Galatasaray ve Türkiye için önemli başarılara beraber imza attık.