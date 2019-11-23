Garry Rodrigues’e talimat

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü idmanda Garry Rodrigues'le özel görüştü. Oyuncusuna uyarılarda bulunan Yanal'ın,Gol vuruşlarında çok daha dikkatli olmalısın" dediği öğrenildi.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları olan Max Kruse ve Vedat Muriqi idmana katılmadı ve takımdan ayrı çalıştı. Şili Milli Takımı'nda bulunan Isla'nın ise bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve karşılaşma için Malatya'ya hareket edecek.