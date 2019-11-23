Konyaspor Beşiktaş - CANLI

Süper Lig'^de geride bıraktığımız 11. haftanın ardından 12. hafta maçları kapsamında Beşiktaş Konyaspor'a konuk oluyor. Ligde 18 puanı bulunan ve 8. sırada yer alan Kara Kartal Konyaspor deplasmanından hanesine 3 puan yazdırarak dönmeyi hedefliyor. Konya'da Torku Arena stadyumunda saat 20.00'da ilk düdüğün çalacağı karşılşamanın hakemliğini Fırat Aydınus üstlenirken, mücadele Bein sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın ilk 45 dakikasının başlamasına az bir süre kala futbolseverler karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyerek arama motorlarında Konyaspor Beşiktaş maçı canlı takip şeklinde araştırmalarını da sürüdüryor. İşte Konyaspor Beşiktaş maçı canlı takip linki ve maça ilişkin bilgiler...

KONYASPOR 0 - 0 BEŞİKTAŞ

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ XI: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Hutchinson, Elneny, Caner, Ljajic, Diaby, Burak

KONYASPOR XI: Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic