Lazio istedi Fenerbahçe vermedi

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Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferinde büyük bir yarışa girdiği Vedat Muriqi, hem sarı-lacivertli ekip hem de milli forma altında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, Lazio, Muriqi için 8 milyon Euro teklif etti.Fenerbahçe'nin şampiyonluk için bu sezon Muriqi'i satmayı düşünmediği biliniyor.