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Lazio istedi vermedi

İtalyan ekibinin için 8 milyon Euro’luk teklifini değerlendirmeye bile almadı...

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Lazio istedi Fenerbahçe vermedi
Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferinde büyük bir yarışa girdiği Vedat Muriqi, hem sarı-lacivertli ekip hem de milli forma altında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Tottenham'ın istediği Kosovalı golcü için şimdi de Lazio devreye girdi. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, Lazio, Muriqi için 8 milyon Euro teklif etti. Ancak Fenerbahçe'nin bu teklife sıcak bakmadığı ve 10 milyon Euro altındaki rakamları kabul etmeyecekleri belirtildi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için bu sezon Muriqi'i satmayı düşünmediği biliniyor.
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Lazio istedi Fenerbahçe vermedi
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