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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, 'in 12. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 23.11.2019 12:54
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarla sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip bugün kara yolu ile Kayseri'ye giderek kampa girecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak.

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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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