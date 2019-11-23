Son 10 yılı inceleyin

BUGÜN NELER OLDU

lağanüstü kongre ile göreve gelen Ahmet Nur Çebi yönetimi, daha görevdeki ilk ayını doldurmasına rağmen Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan hareket edemez hale geldi.bugüne nasıl gelindiğini tespit etmek için Beşiktaş Denetleme Kurulu'na Genel Sekreter Mesut Urgancılar imzalı dilekçe verdi vededi. Artık top Denetleme Kurulu'na geçerken Bağımsız Denetim Şirketi'yle birlikteAyrıca Beşiktaş yönetiminin incelediği hesaplar için Aralık ayının ortasında açıklama yapacağı ve Fikret Orman'dan alınan devirle ilgili tüm detayları açıklayacağı ifade edildi.