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haberi... 'ye kötü haber: maçında yok!

'ye bir kötü haber daha! Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de yaşanan gelişmesi dengeleri bozdu. Vedat Muriç, Max Kruse ve Isla'nın sakatlıklarından sonra yarın akşam ilk 11'de oynaması beklenen 'in sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Giriş Tarihi: 23.11.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 16:13
Son dakika haberi... Fenerbahçe'ye kötü haber: Mevlüt Erdinç Yeni Malatyaspor maçında yok!

Dün akşam Galatasaray'ın kendi sahasında Medipol Başakşehir'e kaybetmesinden sonra Fenerbahçe de tüm gözler Yeni Malatyaspor maçına çevrildi. Takımın gol yükünü çeken Vedat Muriç'in Kosova milli takımından sakat dönmesiyle birlikte yarın akşam Mevlüt Erdinç'in forma giymesi bekleniyordu fakat yıldız golcünün çekilen MR'ı sonrasında sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

MURİÇ VE MEVLÜT YERİNE...

Fenerbahçe'de sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edilen Mevlüt Erdinç, BtcTurk Yeni Malatyaspor kafilesine alınmadı.

Fenerbahçe'nin Malatyaspor kafilesinde sakatlıkları nedeniyle yer almayan futbolcular

  • Vedat Muriqi
  • Max Kruse
  • Mevlüt Erdinç

Ersun Yanal'ın Yeni Malatyaspor karşısında ileri uçta Moses'i oynatması bekleniyor.

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Son dakika haberi... Fenerbahçe'ye kötü haber: Mevlüt Erdinç Yeni Malatyaspor maçında yok!
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