Son dakika haberi... Fenerbahçe'ye kötü haber: Mevlüt Erdinç Yeni Malatyaspor maçında yok!

Dün akşam Galatasaray'ın kendi sahasında Medipol Başakşehir'e kaybetmesinden sonra Fenerbahçe de tüm gözler Yeni Malatyaspor maçına çevrildi. Takımın gol yükünü çeken Vedat Muriç'in Kosova milli takımından sakat dönmesiyle birlikte yarın akşam Mevlüt Erdinç'in forma giymesi bekleniyordu fakat yıldız golcünün çekilen MR'ı sonrasında sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

MURİÇ VE MEVLÜT YERİNE...

Fenerbahçe'de sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edilen Mevlüt Erdinç, BtcTurk Yeni Malatyaspor kafilesine alınmadı.

Fenerbahçe'nin Malatyaspor kafilesinde sakatlıkları nedeniyle yer almayan futbolcular

Vedat Muriqi

Max Kruse

Mevlüt Erdinç

Ersun Yanal'ın Yeni Malatyaspor karşısında ileri uçta Moses'i oynatması bekleniyor.