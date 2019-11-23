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liderlik için sahada! İlk 11'ler belli oldu...

Süper Lig'in 12. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı hakem yönetiyor. beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanan maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.11.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 16:36
Trabzonspor liderlik için sahada! İlk 11'ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesinde Ankaragücü 9 puanla 17. sırada yer alırken Trabzonspor maç eksiğiyle 19 puanla 4. sırada yer alıyor. Trabzonspor bu maçı kazanırsa maç fazlasıyla lider olacak! Kritik maç öncesinde ilk 11'ler de belli oldu...

ANKARAGÜCÜ / TRABZONSPOR

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11'LER

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Yalçın, Pazdan, Pinto, Canteros, Sedat, Aydın, İlhan, Faty, Orgill

TRABZONSPOR: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Jose Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth.

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Trabzonspor liderlik için sahada! İlk 11'ler belli oldu...
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