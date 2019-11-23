Trabzonspor liderlik için sahada! İlk 11'ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesinde Ankaragücü 9 puanla 17. sırada yer alırken Trabzonspor maç eksiğiyle 19 puanla 4. sırada yer alıyor. Trabzonspor bu maçı kazanırsa maç fazlasıyla lider olacak! Kritik maç öncesinde ilk 11'ler de belli oldu...

ANKARAGÜCÜ / TRABZONSPOR

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11'LER

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Yalçın, Pazdan, Pinto, Canteros, Sedat, Aydın, İlhan, Faty, Orgill

TRABZONSPOR: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Jose Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth.