UFEF 2019’un ardından teşekkürler

Geçen yıl mayıs ayında ilkini yaptığımız 'Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun
önceki gün ikincisini gerçekleştirdik. 'Futbol artık sadece bir oyun değildir' görüşü her kesimde destek buluyor. Dünya ve Avrupa futbolu 50 milyar dolarlık bir parayla dönerken, ülkemiz sadece bunun yüzde 2,3'ünden yararlanabiliyor. Bu da 700-800 milyon Euro'ya denk geliyor. Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde yaptığımız forumda çok değerli konuklar yer aldı. Spor, ekonomi ve basın dünyasından önemli isimler SABAH
ailesi ile beraber olarak bu heyecanlı günümüzde bizi yine yalnız bırakmadılar.
KULÜPLER AĞIR CEZA ALABİLİR
Futbolun ekonomik sorunları sahadaki oyun kadar tartışılıyor. Devlet, kulüplerimizin her daim yanında.
Ne var ki biraz önce yazdığım rakamlar gibi biz, dünya futbolundan payımızı çok az alıyoruz. Aldığımız paranın büyük bir kısmı da zarar olarak kulüplerimize dönüyor. Bu yanlışlar önceki gün yapılan forumda bir kez daha dile getirildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
"Açıklar sürekli devlet tarafından kapatılamaz" diyerek önemli bir noktaya parmak bastı. TFF Başkanı Nihat Özdemir,
Ocak ayındaki puan silme ve transfer yasağını şimdiden işaret etti. Verilen mesaj netti: 'Aklınızı başınıza alın. Bu sefer kulüplerimize müsamaha gösterilmeyecek'
F.BAHÇE İLE GÖRÜŞME SÜRÜYOR!
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil'in önemli projeleri var. Hem kulüp sahibi hem de iş insanı olarak finans konusuna çok önem verdiğini yemeğimiz sırasında bana söyledi.
Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın
paneli çok dikkat çekti. Toplumun kafasındaki sorulara net yanıt verdi. Özeti şuydu: "Hiçbir kulübün borcunu silmedik, böyle bir şey yok."
Konuşmasındaki en dikkat çekici konulardan biri de Fenerbahçe ile devam eden yapılandırma görüşmeleriydi. Biliyorsunuz Fenerbahçe ile Bankalar Birliği bir anlaşma yapmadı.
Sayın Aydın konuyu şu sözlerle özetledi: "Bizim önerdiğimiz gömlek Fenerbahçe'ye uymuyor. Fenerbahçe'nin de söylediği bize uymuyor. Ortak noktada buluşacağız."
Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak.
ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ ÇOK ŞEY ANLATIYOR...
Türk Milli Takımı'nı EURO 2020'ye götüren teknik direktörümüz Şenol Güneş, kendi üslup ve ifadeleriyle çok kıymetli bir konuşma yaptı. Her cümlesinin altının çizilmesi lazım: "Ekonomiden anlamam ama bir insan bir yerde mutluysa başarılı olur. Para bu işin içinde bu kadar yokken daha keyifle oynuyorduk."
Sayın Güneş ayrıca Arda Turan'a değinerek, "15 yılda yetiştirdik, 2 yılda tükettik"
derken üzerine çok düşünülmesi gereken bir yıldızın anatomisini bize özetliyor. Türkiye'de ilk defa menajerlere söz hakkı bu forumda verildi. Ahmet Bulut, Ömer Koray Uzun ve Batur Altıparmak
kendi dünyalarını anlattı. Üçünün de şikâyetçi olduğu nokta, kulüplerin menajerlik ücretlerini ödememesi ve toplumun gözünde 'menajerler kulüpleri soyuyor' algısı yaratılmasıydı. Bu sözler de çok tartışılır.
BU ANALİZLERE DİKKAT EDİN!
Yabancı konuklarımız Maite Ventura, Guillermo Heredia ve Saoud Al Ansari önemli konulara parmak bastılar. Özellikle La Liga Orta Doğu ve Afrika Direktörü Ventura'nın analizini TFF yöneticilerinin de okumasını ve hatta videosunu izlemesini tavsiye ederim. Finansal Fair Play'ın önemine dikkat çeken Ventura, La Liga'nın cirosunu 6 yılda nasıl ikiye katladıklarını anlattı. La Liga Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Hindistan Bölge yöneticisi Heredia, artık eğlence sektörüyle de rekabet halinde olduklarını anlatırken, Katar 2022 Dünya Kupası Stadyumlar Direktör Vekili Saoud Al Ansari ise çalışmaları hakkında bilgi verdi.
SERVET YARDIMCI BOMBALARI PATLATTI
UEFA'daki temsilcimiz Servet Yardımcı, arka arkaya özel haberleri SABAH
'ın forumunda patlattı.
1- 2020
Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak 90-100 hakem ve 50 personel İstanbul'u merkez olarak kullanacak.
2- Atatürk
Olimpiyat Stadı yenileniyor ve Milli Takım hazırlık maçı oynayacak.
3- UEFA'dan
asker selamıyla
Başakşehir'e açılan
soruşturma iyi şekilde
sonuçlanacak.
Bu vesile ile bize ev sahipliği yapan Hakan Atilla ile Borsa İstanbul'un yönetici ve çalışanlarına, tüm değerli katılımcılara, TFF heyetine, takımlarımızın değerli başkan, yönetici ve teknik adamlarına, spor ve ekonomi dünyasına, geniş davetli topluluğuna, bu önemli organizasyona gün boyunca haberlerinde yer veren yazılı ve görsel bas-ı na, Turkuvaz Medya Grubu'nun yöneticilerine, Reklam, A Spor, Kurumsal ve SABAH
Spor çalışanlarına, desteğini esirgemeyen Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak'a
çok teşekkür ederim... İnşallah üçüncüsünde buluşmak ümidiyle…