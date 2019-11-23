UFEF 2019’un ardından teşekkürler

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl mayıs ayında ilkini yaptığımızönceki gün ikincisini gerçekleştirdik. 'Futbol artık sadece bir oyun değildir' görüşü her kesimde destek buluyor. Dünya ve Avrupa futbolu 50 milyar dolarlık bir parayla dönerken, ülkemiz sadece bunun yüzde 2,3'ünden yararlanabiliyor. Bu da 700-800 milyon Euro'ya denk geliyor. Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde yaptığımız forumda çok değerli konuklar yer aldı. Spor, ekonomi ve basın dünyasından önemli isimlerailesi ile beraber olarak bu heyecanlı günümüzde bizi yine yalnız bırakmadılar.Futbolun ekonomik sorunları sahadaki oyun kadar tartışılıyor.Ne var ki biraz önce yazdığım rakamlar gibi biz, dünya futbolundan payımızı çok az alıyoruz. Aldığımız paranın büyük bir kısmı da zarar olarak kulüplerimize dönüyor.Gençlik ve Spor Bakanı"Açıklar sürekli devlet tarafından kapatılamaz" diyerek önemli bir noktaya parmak bastı. TFF BaşkanıOcak ayındaki puan silme ve transfer yasağını şimdiden işaret etti.Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil'in önemli projeleri var.Bankalar Birliği Başkanıpaneli çok dikkat çekti. Toplumun kafasındaki sorulara net yanıt verdi. Özeti şuydu:Konuşmasındaki en dikkat çekici konulardan biri de Fenerbahçe ile devam eden yapılandırma görüşmeleriydi.Sayın Aydın konuyu şu sözlerle özetledi:Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak.Türk Milli Takımı'nı EURO 2020'ye götüren teknik direktörümüz Şenol Güneş, kendi üslup ve ifadeleriyle çok kıymetli bir konuşma yaptı. Her cümlesinin altının çizilmesi lazım:Sayın Güneş ayrıca Arda Turan'a değinerek,derken üzerine çok düşünülmesi gereken bir yıldızın anatomisini bize özetliyor. Türkiye'de ilk defa menajerlere söz hakkı bu forumda verildi.kendi dünyalarını anlattı. Üçünün de şikâyetçi olduğu nokta, kulüplerin menajerlik ücretlerini ödememesi ve toplumun gözünde 'menajerler kulüpleri soyuyor' algısı yaratılmasıydı.Yabancı konuklarımız Maite Ventura, Guillermo Heredia ve Saoud Al Ansari önemli konulara parmak bastılar. Özellikle La Liga Orta Doğu ve Afrika Direktörü Ventura'nın analizini TFF yöneticilerinin de okumasını ve hatta videosunu izlemesini tavsiye ederim. Finansal Fair Play'ın önemine dikkat çeken Ventura, La Liga'nın cirosunu 6 yılda nasıl ikiye katladıklarını anlattı. La Liga Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Hindistan Bölge yöneticisi Heredia, artık eğlence sektörüyle de rekabet halinde olduklarını anlatırken, Katar 2022 Dünya Kupası Stadyumlar Direktör Vekili Saoud Al Ansari ise çalışmaları hakkında bilgi verdi.UEFA'daki temsilcimiz Servet Yardımcı, arka arkaya özel haberleri'ın forumunda patlattı.Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak 90-100 hakem ve 50 personel İstanbul'u merkez olarak kullanacak.Olimpiyat Stadı yenileniyor ve Milli Takım hazırlık maçı oynayacak.asker selamıylaBaşakşehir'e açılansoruşturma iyi şekildesonuçlanacak.Bu vesile ile bize ev sahipliği yapan Hakan Atilla ile Borsa İstanbul'un yönetici ve çalışanlarına, tüm değerli katılımcılara, TFF heyetine, takımlarımızın değerli başkan, yönetici ve teknik adamlarına, spor ve ekonomi dünyasına, geniş davetli topluluğuna, bu önemli organizasyona gün boyunca haberlerinde yer veren yazılı ve görsel bas-ı na, Turkuvaz Medya Grubu'nun yöneticilerine, Reklam, A Spor, Kurumsal veSpor çalışanlarına, desteğini esirgemeyençok teşekkür ederim...