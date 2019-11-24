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6 gollü maçta galibiyeti 90'da kaçırdı

, İngiltere 'in 13. haftasında 6 golün atıldığı maçta deplasmanda ile 3-3 berabere kaldı. 19, ve 52. dakikalarda attığı golle 2-0 öne geçen rakibine 72, 77 ve 79. dakikada attığı gollerle karşılık veren Manchester United son dakikalara 3-2 önde girerken ev sahibi ekip 90. dakikada Oliver McBurnie ile bulduğu golle 1 puan almayı başardı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 24.11.2019 22:55
6 gollü maçta Manchester United galibiyeti 90'da kaçırdı

İngiltere Premier Lig'de Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı.

Premier Lig'in 13. haftasında Sheffield United, Bramall Lane Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Sheffield United, 19. dakikada John Fleck ve 52. dakikada Lys Mousset'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Bu gollere 72. dakikada Brandon Williams, 77. dakikada Mason Greenwood ve 79. dakikada Marcus Rashford'ın attığı gollerle cevap veren Manchester ekibi, 3-2 üstünlük yakaladı.

Ev sahibi takımda Oliver McBurnie, 90. dakikada bulduğu golle durumu 3-3'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Ligde 6 haftadır kaybetmeyen Sheffield United 18, bu sezon deplasmanda sadece bir kez kazanabilen Manchester United ise 17 puana çıktı.

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6 gollü maçta Manchester United galibiyeti 90'da kaçırdı
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