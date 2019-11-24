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Arda Ocak’ta G.Saray’da!

’in elini öpen buzları eritti. Eğer Terim de onay verirse eski kaptan, devre arasında boş sözleşmeye imza atacak

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 24.11.2019
Arda Ocak’ta G.Saray’da!
Galatasaray- Medipol Başakşehir maçı öncesi gerçekleşen Fatih Terim- Arda Turan barışması haftaya damga vurdu. Terim, Arda için "Tanıdığım eski Arda'yı gördüm, çok duygulandım. Bu Arda, adamın kalbine de, gönlüne de girer'' dedi. Guldbransen'in golüne saha kenarında sevinmeyen tek Başakşehirli olan Arda, G.Saray taraftarının protestosuna cevap vermedi. Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan da izin alan Arda boş sözleşmeye imza atıp futbolu sarı-kırmızılı forma ile bırakmak istiyor. Ancak bunun için önce teknik direktör Terim'in onayı gerekiyor.
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Arda Ocak’ta G.Saray’da!
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