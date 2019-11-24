Arda Ocak’ta G.Saray’da!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray- Medipol Başakşehir maçı öncesi gerçekleşen Fatih Terim- Arda Turan barışması haftaya damga vurdu. Terim, Arda içindedi. Guldbransen'in golüne saha kenarında sevinmeyen tek Başakşehirli olan Arda, G.Saray taraftarının protestosuna cevap vermedi. Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan da izin alan Arda boş sözleşmeye imza atıp futbolu sarı-kırmızılı forma ile bırakmak istiyor. Ancak bunun için önce teknik direktör Terim'in onayı gerekiyor.