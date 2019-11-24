Yürüyelim yürüyelim

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray'ın 2 puan önüne geçen Beşiktaş, maç fazlasıyla F.Bahçe ile farkı 1'e çıkardı.Geçen sezonun 29. haftasındaki Sivasspor maçından bu yana Süper Lig'deki ilk deplasman golünü atan Burak maç sonu şunları söyledi: "Bıçak sırtı bir maçtı. Aşağıdan hedefe doğru gitmeliydik. Bir şeyler daha oturmadı. Hazır değiliz demeyelim ama daha tam alışamadık. Bunda kesinlikle kimseyi suçlamıyorum. Ben Beşiktaşlıyım. Başka takımlarda oynarken de bunu söyledim. Biraz daha sağduyu istiyorum."Altı maçta sadece bir gol yiyen takımı için konuşan Abdullah Avcı şunları söyledi. "Umarım devam eder. Bundan önce çalıştığım takımda da en az gol yiyen takımdık.Konya takımı savunma planları ve hücumda opsiyonları olan takım bir takım. Burada maç oynamak gerçekten zor. Baskılarını şiddetli bir şekilde yapıyorlar. Taçtan gol yedik bu takım için sağlıklı bir durum değil. İkinci devrede çok gol pozisyonumuz yok ama pozisyon da vermedik sonunda kazandık.Sağ taraftan atılan uzun topu Ömer Ali son çizgiden kafayla geriye çevirdi. Elneny'den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Fırat Fırat Aydınus, Ömer Ali'nin, kaleci Karius'un önünde bulunması nedeniyle golü iptal etti.Beşıktaş'ın yıldızı N'Koudou karşılaşma sonrası galibiyette en büyük payı teknik direktör Abdullah Avcı'ya verdi: "Takım içindeki enerji sahaya yansıyor. Beşiktaş forması büyük bir onur ve keyif. Burak çok önemli bir gol attı. Hocamıza bir parantez açmak gerek. Bizi hep savunuyor. Her şeyden önce onun emeği var."Beşiktaş artık dış sahada da gülüyor. Sivas (3-0), Gaziantep (3-2) ve Trabzon'dan (4-1) yenilgi ile dönen siyah-beyazlılar A.Gücü (0-0) ile berabere kaldı. Kartal Antalya'dan (1-2) sonra Konyaspor'u da yenerek deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini aldı. Beşiktaş, gelecek 6 maçta İstanbul dışına çıkmayacak. Sırasıyla Kayseri, Kasımpaşa (d), Y.Malatya, F.Bahçe (d), G.Birliği ile oynayacak. İkinci yarıyı evinde Sivas'la açacak.