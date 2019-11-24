Fenerbahçe forvetsiz kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi sakatlıklar bitmiyor. Vedat Muriqi'i bu maçta oynatamayacak olan sarı-lacivertlilerde eldeki tek forvet olan Mevlüt Erdinç de sakatlığı sebebiyle son anda kadrodan çıkarıldı.Ve bu haberle Fenerbahçe, zorlu Yeni Malatya deplasmanı öncesi forvetsiz kaldı.BU gelişmeden sonra sarı-lacivertliler, bugün sahadaTeknik direktör Ersun Yanal hafta içi de bu taktiği denemiş ve orta sahayı Ozan-Gustavo-Emre'den oluşturmuştu. İleride ise;defans arkasına yapacakları koşularla gol arayacaklar. Fenerbahçe'de kart cezalısı İsla'nın yerine de