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forvetsiz kaldı

Vedat’ın ardından sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen de maç kadrosundan çıkarıldı

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 24.11.2019
Fenerbahçe forvetsiz kaldı
Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi sakatlıklar bitmiyor. Vedat Muriqi'i bu maçta oynatamayacak olan sarı-lacivertlilerde eldeki tek forvet olan Mevlüt Erdinç de sakatlığı sebebiyle son anda kadrodan çıkarıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Mevlüt Erdinç'in çekilen MR'ı sonrasında sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Ve bu haberle Fenerbahçe, zorlu Yeni Malatya deplasmanı öncesi forvetsiz kaldı.

4-6-0 TAKTİĞİ İLE SAHADA
BU gelişmeden sonra sarı-lacivertliler, bugün sahada 4-6-0 taktiği ile forvetsiz bir sistemle yer alacak. Teknik direktör Ersun Yanal hafta içi de bu taktiği denemiş ve orta sahayı Ozan-Gustavo-Emre'den oluşturmuştu. İleride ise; Tolga, Rodrigues ve Moses defans arkasına yapacakları koşularla gol arayacaklar. Fenerbahçe'de kart cezalısı İsla'nın yerine de bugün Dirar sağ bekte görev yapacak.
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Fenerbahçe forvetsiz kaldı
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