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: Oyun anlayışımızı daha iyi duruma getirdik

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden 'nin teknik direktörü , önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 24.11.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 19:29
Hamza Hamzaoğlu: Oyun anlayışımızı daha iyi duruma getirdik

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Önemli bir maçtı. Galibiyetle ayrılmak beni mutlu etti. Göreve geldiğimizden bu yana takımda iyiye gidiş var. Milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalıştık. Oyun anlayışımızı daha iyi duruma getirdik." ifadelerini kullandı.

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Hamza Hamzaoğlu, "Futbol olarak iyi duruma gelmek istiyoruz. Oyuncularım son ana kadar pes etmedi ve istedi. Bu, bizi mutlu etti. Üç haftadan beri farklı oyuncuları sahaya sürmemize rağmen hepsi katkı sağladı. Beni en çok mutlu eden bu. En iyisini yapmaya gayret edeceğiz. 'Hedefler ulaşıldıkça uzaklaşır ve zorlaşır' diye bir söz var. Dolayısıyla bu zorlukları aşmak için yola çıktık. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur." değerlendirmesinde bulundu.

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Hamza Hamzaoğlu: Oyun anlayışımızı daha iyi duruma getirdik
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