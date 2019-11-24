İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı canlı anlatımı!

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde İstikbal Mobilya Kayserispor kendi sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Süper Lig'in formda ekibi Sivasspor, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi anbean sabah.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Kayserispor Sivasspor maçı canlı anlatımına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

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KAYSERİSPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Şamil, Abdennour, Poulain, Hasan Hüseyin, Miguel Lopes, Yasir, Djedje, Henrique, Umut, Adebayor

Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Fatih, Teixeira, Christopher, Mert Hakan, Hakan Arslan, Emre, Fernando, Yatabare

SİVASSPOR'DA 4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sivasspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Hakan Arslan, Emre Kılınç ve Mustapha Yatabare, Kayseri karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacaklar.

RIZA ÇALIMBAY'IN ŞANSI TUTMUYOR

Teknik direktörlük kariyerinde Bülent Uygun ile rakip olduğu 6 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu 2 galibiyeti de son 2 karşılaşmada aldı. Çalımbay diğer maçlardan ise 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 25. RANDEVU

Geride kalan 24 karşılaşmanın 6'sından Sivasspor, 8'inden Kayserispor galip ayrılırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 2 ekip arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 68 kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip, rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde ise 40 gol gördü.