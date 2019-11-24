Orkun Kökçü Ay-Yıldız’ı seçti

Hollanda ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. De Telegraaf'ta yer alan haberde;
18 yaşındaki oyuncunun Türkiye A Milli Takımı'nı tercih ettiği ifade edildi. Daha önce Süper Lig ekipleriyle de adı transfer söylentilerine karışan Orkun, "Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum. Hollanda'ya göre Türkiye'de daha rahat oynama fırsatı bulabilirim"
ifadelerini kullandı.
"BENİM İÇİN ZOR BİR KARARDI"
Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında kaptanlık yaptığını da hatırlatan Orkun Kökçü, "Daha önce Hollanda'da alt yaş kategorilerinde kaptanlık yaptım. Ailem de Hollanda'yı seçeceğimi düşünüyordu. Zor bir karardı. Bu kararı hızlıca vermem gerekiyordu ve bu şekilde bir karar aldım"
diye konuştu. Hollanda U17, U18 ve U19 Milli Takımları'nda 18 kez görev alan Orkun, bu maçlarda 5 gol kaydetti. Ümit Milli Takım seviyesinde Türkiye ile 2 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu,
bu maçlarda ise gol atma ya da asist yapma başarısı göstermedi. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 de kırmızı kart gördü.
11'İ ORKUN TAMAMLADI
Orkun Kökçü ile birlikte son yıllarda yurt dışında yetişmesine rağmen tercihini Türkiye'den yana kullanan futbolcuların sayısı da 11'e çıktı. İşte 11 futbolcudan oluşan liste şöyle: Orkun Kökçü, Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Kaan Ayhan, Emre Mor, Deniz Türüç, Yunus Mallı, Sinan Gümüş, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan Özyakup, Ömer Toprak.