Orkun Kökçü Ay-Yıldız’ı seçti

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Hollanda ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.18 yaşındaki oyuncunun Türkiye A Milli Takımı'nı tercih ettiği ifade edildi. Daha önce Süper Lig ekipleriyle de adı transfer söylentilerine karışan Orkun,ifadelerini kullandı.Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında kaptanlık yaptığını da hatırlatan Orkun Kökçü, "Daha önce Hollanda'da alt yaş kategorilerinde kaptanlık yaptım.diye konuştu. Hollanda U17, U18 ve U19 Milli Takımları'nda 18 kez görev alan Orkun, bu maçlarda 5 gol kaydetti.bu maçlarda ise gol atma ya da asist yapma başarısı göstermedi. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 de kırmızı kart gördü.Orkun Kökçü ile birlikte son yıllarda yurt dışında yetişmesine rağmen tercihini Türkiye'den yana kullanan futbolcuların sayısı da 11'e çıktı. İşte 11 futbolcudan oluşan liste şöyle: