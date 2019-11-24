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Rize ’de ‘VAR’a teslim

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Rize Denizli’de ‘VAR’a teslim
Çaykur Rizespor, son iki haftada Sivas ve Beşiktaş'a yenilen Yukatel Denizlispor'a umut oldu. İki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlanırken ev sahibi ekip, 86. dakikada kullanılan kornerde topu kafayla ağlara yollayan Estupinan ile perdeyi açtı: 1-0 Maçın 90. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı sonrasında hakem Halil Umut Meler, Denizlispor lehine penaltı noktasını gösterdi. Murawski 90+2'de penaltıyı gole çevirdi ve skoru ilan etti: 2-0. Maçın 72. dakikasında ise Çaykur Rizespor lehine verilen penaltı kararı VAR uygulamasının ardından iptal edildi.
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Rize Denizli’de ‘VAR’a teslim
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