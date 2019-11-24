Rize Denizli’de ‘VAR’a teslim

BUGÜN NELER OLDU

Çaykur Rizespor, son iki haftada Sivas ve Beşiktaş'a yenilen Yukatel Denizlispor'a umut oldu. İki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlanırken ev sahibi ekip,Maçın 90. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı sonrasında hakem Halil Umut Meler, Denizlispor lehine penaltı noktasını gösterdi.Maçın 72. dakikasında ise Çaykur Rizespor lehine verilen penaltı kararı VAR uygulamasının ardından iptal edildi.