Süper Lig'de Alanyaspor ile Göztepe karşılaşıyor! (Canlı)

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli maç arasının ardından Alanyaspor kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. 16:30'da başlayan Alanyaspor - Göztepe maçını hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Alanyaspor bu maç öncesi 20 puan ile 6. sırada yer alırken, Göztepe ise 14 puan ile 11. sırada yer alıyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GÖZTEPE CANLI ANLATIM

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İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Kaan, Caulker, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Siopis, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse

Göztepe: Beto, Gassama, Wallace, Titi, Berkan, Castro, Soner, Mossoro, Halil, Serdar, Jerome