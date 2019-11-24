Zirveden Aslan’a gözdağı

SÖRLOTH'A

NWAKAEME

BUGÜN NELER OLDU

Bordo-Mavili taraftarların 'Kuzey'in Kralı' lakabını taktıkları Alexander Sörloth, Ankara'da ağları havalandırarak galibiyetin mimarlarından biri oldu.Ayrıca Süper Lig'de bu sezon hiçbir oyuncu Sörloth'tan daha fazla gol katkısı yapamadı (7 gol, 3 asist).Abdülkadir Ömür'ün sakatlığında şans bulan Yusuf Sarı, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Ligde 389 dakika oynayan 21 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 2 asistle formasının hakkını verdiğini gösterdi.Ligde son üç maçtır skora etki edemeyen Nwakaeme, Ankara'da kendini buldu. 1 gol atıp, Yusuf Sarı'ya da asist yapan Nijeryalı futbolcu, suskunluğunu bozmuş oldu.Oyuncularına teşekkür eden Ünal Karaman, "İnanılmaz bir duruş sergiliyoruz. Her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteriyoruz" dediTrabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman maçtan sonra şunları söyledi: "Güçlü bir camiaya karşı oynadık.Saha içerisinde zaman zamankapatmaya çalışıyorlar. Her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren bir oyuncu topluluğu var.