Zirveden Aslan’a gözdağı

SÖRLOTH'A MEKAN FARK ETMEZ
Bordo-Mavili taraftarların 'Kuzey'in Kralı' lakabını taktıkları Alexander Sörloth, Ankara'da ağları havalandırarak galibiyetin mimarlarından biri oldu. Bu sezon Norveç Milli Takımı da dahil olmak üzere forma giydiği toplam 23 resmi maçta 13 gol, 5 asistlik performans sergileyen Trabzonsporlu yıldız, 6 farklı ülkede, 14 değişik karşılaşmada, 13 farklı takıma karşı skor üretti.
Ayrıca Süper Lig'de bu sezon hiçbir oyuncu Sörloth'tan daha fazla gol katkısı yapamadı (7 gol, 3 asist).
YUSUF SARI FIRTINA GİBİ
Abdülkadir Ömür'ün sakatlığında şans bulan Yusuf Sarı, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Ligde 389 dakika oynayan 21 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 2 asistle formasının hakkını verdiğini gösterdi.
NWAKAEME KENDİNE GELDİ
Ligde son üç maçtır skora etki edemeyen Nwakaeme, Ankara'da kendini buldu. 1 gol atıp, Yusuf Sarı'ya da asist yapan Nijeryalı futbolcu, suskunluğunu bozmuş oldu.
İNANILMAZ BİR DURUŞ!
Oyuncularına teşekkür eden Ünal Karaman, "İnanılmaz bir duruş sergiliyoruz. Her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteriyoruz" dedi
Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman maçtan sonra şunları söyledi: "Güçlü bir camiaya karşı oynadık. Karakterli oyuncu grubum, kontenjan oyuncusu dahil olmak üzere, yerli ve Trabzonlu kardeşlerim inanılmaz bir duruş sergiliyorlar.
Saha içerisinde zaman zaman eksik kaldıkları konuları dostlukları ve takım olma bilinciyle
kapatmaya çalışıyorlar. Her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren bir oyuncu topluluğu var. Camialarına hizmet ediyorlar. Teşekkür ediyorum."