Burak Yılmaz’ın Beşiktaşlılığı sorgulanamaz!

Beşiktaş'ı kritik Konya deplasmanında galibiyete götüren Burak Yılmaz'ın maç sonrasındaki sözlerine yönetimden de büyük destek geldi. Bu sezon 7 lig maçında 3 gol atıp 1 kez de asist yapan oyuncunun Beşiktaş için çok önemli bir futbol figürü olduğunu belirten asbaşkan Emre Kocadağ SABAH'a yaptığı açıklamada kaptana sahip çıkarak şunları söyledi: "Burak, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli futbolculardan. Bizim de kaptanımız ve takımın değerli bir oyuncusu. Burak'ın Beşiktaşlılığı sorgulanamaz. Onun takımı için neler yaptığını, nasıl sahip çıktığını hepimiz görüyoruz. Geldiği günden bu yana işine dört kolla sarıldı, takımı yukarı çekmek için elinden gelenin fazlasını büyük hırsla sahaya yansıtmak istiyor. 3-5 kişinin yaptığı, Beşiktaş taraftarının tamamına mal edilemez. Burak'ın yanındayız ve her zaman destek olmaya devam edeceğiz."



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Geçen sezon devre arasında geldiği Beşiktaş'ta ligde 10 gollük katkı yapan Burak Yılmaz, bu sezon da 3 gol bulup 13 gole ulaştı.







BEŞİKTAŞ&KONYA'NIN OFSAYT ATIŞMASI

Konyaspor önceki gün oynanan maçın 2. dakikasında ağları bulurken hakem Fırat Aydınus VAR yardımı ile ofsayt kararı verdi. Konya cephesi bugün sosyal medyadan pozisyonun ofsayt olmadığını anlatan iki yazarın yorumunu verince Beşiktaş da kuralı yazıp bu kareyi paylaştı.



BORCUN %73'Ü 1 YILA VADELİ!

Beşiktaş Denetim Kurulu, 30 Kasım'daki Divan Kurulu Toplantısı öncesinde kulübün finansal tablolarını açıkladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. ve Derneğin toplam borcu 264 milyon TL (%11) artarak 2 milyar 495 milyon TL'den 2 milyar 759 milyon TL'ye çıktı. Finansal tablolarda en dikkat çekici nokta ise Kartal'ın borcunun %73'ünün vadesinin 1 yıldan kısa borçlardan oluşması. 1 yıla kadar vadesi olan borç miktarı tam 2 milyar TL…



YAŞLI KURT ATİBA

Konya maçının kahramanlarından Atiba Hutchinson, 36 yaşında olmasına rağmen formunu kaybetmedi. Konya karşısında ikili mücadele (12/8), top kapma (4), pas arası (5) değerlerinde takımın en iyisi olan oyuncu, girdiği iki hava topunu da almayı başardı. Takımın en deneyimli ismi olan Atiba, paslarının da %92'sinde isabet sağladı. Kanadalı oyuncu 7 sezonluk Beşiktaş kariyeri boyunca 231 maçta forma giyerken sadece 11 kez kulübede kaldı.

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