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’dan hastaneye kaldırılan ile ilgili açıklama

Çaykur Rizespor karşılaşmasında rakibi ile girdiği mücadele sakatlanan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Denizlisporlu ’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 25.11.2019 13:29
Denizlispor’dan hastaneye kaldırılan Zeki Yavru ile ilgili açıklama

Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan ve yerden kalkamayan Zeki Yavru, saha içinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa hastaneye götürülmüştü.

Yavru'nun sağlık durumu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise, "Rizespor maçında müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Zeki Yavru hastaneden taburcu oldu. Yapılan tetkikler sonucunda ciddi bir rahatsızlığı olmadığı tespit edilen futbolcumuz birkaç gün evinde dinlenecek sonrasında takımımızla çalışmalara başlayacak" ifadelerine yer verildi.

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Denizlispor’dan hastaneye kaldırılan Zeki Yavru ile ilgili açıklama
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