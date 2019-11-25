Doğruydu ama tutmadı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, zor bir rakibe karşı iyi mücadele ettiklerini ancak sonuç almayı başaramadıklarını söyledi. Garry Rodrigues'in oyuna 71. dakikada alınmasına getirilen eleştirilere de cevap veren Yanal, "Her oyunun bir planı var. İstediğimiz, organize ettiğimiz plana uyduk. Bana göre zaman doğruydu, pozisyona da girdi. Olsaydı, şimdi bunları konuşmuyor olurduk. Tabii sonuca göre konuşuyoruz ama ben performansından memnunum" dedi. Çok pozisyon bulduklarını da kaydeden Yanal, "Büyük takımız, eksiklerin mazereti olmayacak, her oyuncumuz takımı zirveye çıkarmak için mücadele edecek.Gol de atabilirdik.diye konuştu. Forvette eksiklik yaşadıklarını söyleyen deneyimli hoca, "Mevkinin oyuncusu olmadığında başka mevkinin oyuncusu oynamak zorunda.ifadelerini kullandı.Malatya beraberliği F.Bahçe taraftarını kızdırdı… Sosyal medyada özellikle kadro tercihi nedeniyle Ersun Yanal'a büyük tepki vardı. İşte öne çıkan yorumlar: "Kimse bana Yanal güzellemesi yapmasın, bu maç Yanal'ın iflasıdır... 12. hafta geldi ama bizim hâlâ ne sistemimiz var ne taktiğimiz... Puan kaybı net Yanal'a yazar... Yerden yere vurulan Fatih Terim'in Galatasaray'ı 19 puanda, yere göğe sığdırılamayan Ersun Yanal'ın takımı 21 puanda... Rakibin Malatya ve kadroda haftalardır oynamayan Alper Potuk var. Kusura bakma da Ersun Yanal, burası Fenerbahçe, babanın çiftliği değil."