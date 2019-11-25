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'dan dev operasyon! 3 isim yolcu, 2 transfer geliyor

Süper Lig'de 12. haftada evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan ve ligdeki 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi sona eren 'da oynanan futbol teknik heyeti memnun etmezken teknik direktör Fatih Terim de maç sonrası demeçlerinde ocak ayında kadroda yaşanacak değişikliklere dikkat çekiyor. Devre arası ve yaz ayında yapacağı hamlelerle ilgili planlamasını yapmaya başlayan sarı kırmızılı kulüpte yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı. İşte o isimler..

Giriş Tarihi: 25.11.2019 19:11 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 19:12
Galatasaray'dan dev operasyon! 3 isim yolcu, 2 transfer geliyor

teknik direktrü Fatih Terim, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir karşısında alınan 1-0'lık yenilgi sonrası yaptığı açıklamada sakatlıklardan dem vurmuş ve "Şartlar ne olursa olsun gemiyi Ocak ayına yanaştıracağız." ifadelerini kullanmıştı. Deneyimli çalıştırıcı birçok maçın ardından verdiği demeçlerde ocak ayına vurgu yaparken Galatasaray'da bu doğrultuda çalışmalar başladı. Sarı kırmızılı kulüp 3 oyuncuyla yolları ayırma kararı alırken devre arasında 2 ismin transferi için girişimler başlayacak.

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Galatasaray'dan dev operasyon! 3 isim yolcu, 2 transfer geliyor
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