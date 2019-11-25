Galatasaray'dan dev operasyon! 3 isim yolcu, 2 transfer geliyor

Galatasaray teknik direktrü Fatih Terim, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir karşısında alınan 1-0'lık yenilgi sonrası yaptığı açıklamada sakatlıklardan dem vurmuş ve "Şartlar ne olursa olsun gemiyi Ocak ayına yanaştıracağız." ifadelerini kullanmıştı. Deneyimli çalıştırıcı birçok maçın ardından verdiği demeçlerde ocak ayına vurgu yaparken Galatasaray'da bu doğrultuda çalışmalar başladı. Sarı kırmızılı kulüp 3 oyuncuyla yolları ayırma kararı alırken devre arasında 2 ismin transferi için girişimler başlayacak.