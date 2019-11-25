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'ı 25 günde 8 maç bekliyor

'de Medipol Başakşehir'e yenilerek 8'inci sıraya gerileyen 'ı zorlu bir maç trafiği bekliyor. Avrupa yürüyüşünü sürdürmek ve ligde de üst sıraları hedefleyen Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası maçları da dahil olmak üzere 25 günde 8 karşılaşmaya çıkacak. Galatasaray için en önemli hafta ise bu hafta oynanacak 2 maç olacak.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 25.11.2019 12:26
Galatasaray'ı 25 günde 8 maç bekliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncülük için Club Brugge maçını kazanması gereken Galatasaray, hafta sonu da Trabzonspor'a konuk olacak. 3 kulvarda yoluna devam etmek isteyen Sarı-kırmızılılar, 25 günde 8 mücadele oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Club Brugge'ü ağırlayacak olan temsilcimiz, gruptaki son maçında 11 Aralık Çarşamba günü PSG'ye konuk olacak.
Sarı-kırmızılıları Süper Lig'de de zor bir fikstür bekliyor. Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, 14'üncü hafta Aytemiz Alanyaspor'u, 15'inci hafta da Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar 21 Aralık tarihinde oynanacak 16'ncı hafta maçında ise Göztepe'ye konuk olacak.

3 kulvarda mücadele eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkacak. 4 Aralık Çarşamba günü Tuzlaspor'u konuk edecek olan Sarı-kırmızılılar, bu maçın rövanşını 17 Aralık Salı günü oynayacak.

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Galatasaray'ı 25 günde 8 maç bekliyor
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