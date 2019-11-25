Karagümrük'te Giray Bulak dönemi

Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Giray Bulak'ın getirildiğini duyurdu.

TFF 1. Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Giray Bulak'ın getirildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bulak'ın teknik direktörlüğe getirildiği belirtilerek, "Tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile sözleşme imzaladık. Yıllardır Türkiye'nin birçok önemli ekibinde görev alan 61 yaşındaki teknik adam artık Karagümrük'te. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Karagümrük'te son olarak Erkan Zengin, teknik direktör-oyuncu olarak görev almıştı.