Samsunspor’dan kimsesiz çocuklara hediye yağmuru

BUGÜN NELER OLDU

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor'un sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştığı maça davet edilen kimsesiz çocuklar, oyuncak sürprizi ile karşılaştı. Samsunspor, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün evlerinde kalan 100 çocuğu, maça davet etti. Çocuklar için önceden peluş bebek toplayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin Tiyatro Topluluğu'nda yer alan öğrenciler, oyuncakları, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 55. dakikasında, çocukların bulunduğu yöne atmaya başladı.Çocuklar, şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı. Mücadeleyi Samsunspor 5-0 kazandı.